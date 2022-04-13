Артистка заявила, что не будет возвращаться на Родину минимум до лета этого года.

Латвийская певица Лайма Вайкуле, которая высказалась в поддержку Украины, улетела в США вместе со своим возлюбленным Андреем Латковским. Официальная причина отъезда - по медицинским обстоятельствам.

Об этом сообщает издание Privātā Dzīve.

По данным СМИ, Вайкуле не собирается возвращаться в Латвию минимум до лета этого года.

"Я сейчас нигде не появляюсь из-за того, что у меня своя война, с которой мне следует справиться. Но я ничего не хочу говорить... Сейчас неприлично говорит о своих проблемах", – сказала Лайма Вайкуле в комментарии изданию.

Артистка призналась, что общается со своими друзьями из Украины.

"Они держатся, а это значит, что и я должна держаться", - резюмировала артистка.

Напомним, МВД России проверило Лайму Вайкуле после отказа ехать в оккупированный Крым.

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