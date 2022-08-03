Певица заявила, что она против войны в Украине.

Латвийская певица Лайма Вайкуле 31 июля дала концерт, во время которого вышла на сцену с флагом Украины.

Звезда отметила, что она против войны в Украине, а поэтому решение поддержать нашу страну для нее было единственное верным.

"А как же иначе? Чего еще от меня можно было ожидать? Мы живем в Латвии, я гражданка Латвии, наша политика и позиция ясны... Я думаю, что в Латвии нет людей, которые за войну. Вот мы смотрим на голубое небо, а по Украине запускают ракеты, убивая все живое", - сказала певица в комментарии Delfi.

Она добавила, что пока не планирует возвращаться в Россию. Поэтому пока ее концертов там не будет.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле, которая высказалась в поддержку Украины, улетела в США вместе со своим возлюбленным Андреем Латковским. Официальная причина отъезда - по медицинским обстоятельствам.

Также артистка призналась, что общается со своими друзьями из Украины.

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