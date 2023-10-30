На прощание смогут прийти все желающие.

3 ноября шоумена Сергея Сивохо проведут в последний путь. Все желающие попрощаться с бывшим игроком КВН и тренером "Лиги смеха" смогут в МЦКИ "Октябрьский дворец", в Киеве.

Как сообщается на странице "Лиги смеха" в Instagram, церемония прощания начнется в 11:00. Где его похоронят - пока неизвестно.

Отметим, Сергей Сивохо умер 17 октября в возрасте 54 лет. Его жизнь оборвалась в Германии, где он находился на лечении. В последнии дни жизни Сивохо очень плохо себя чувствовал, он был в тяжелом состоянии.

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Кроме того, друг Сивохо - хореограф Андрис Капиньш - рассказал, что шоумен последнее время и вовсе передвигался на костылях.

"Знал, что он болел, но никогда не спрашивал чем. Все было видно. Если раньше – такой дородный, но при хорошем здоровье, то через некоторое время стало понятно, что что-то не так, потому что сильно похудел. Передвигался с помощью костылей. Трудно было на это смотреть. Но никто не думал, что он уйдет так скоро", - сказал ранее хореограф.

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