Они общались за неделю до смерти шоумена.

Известный хореограф Андрис Капиньш рассказал, что общался с шоуменом Сергеем Сивохо за неделю до его смерти. По его словам, уже тогда Сивохо находился в больнице, однако оставался позитивным.

Как рассказал Капиньш в комментарии "Обозревателю", тогда ему понадобилась волонтерская помощь, поэтому он и обратился к шоумену. Тот ответил, что все решит, только позже.

"Я знаю, когда люди находятся в непростом состоянии, очень живо отзываются на чьи-то проблемы, потому что близко их чувствуют. Он с такой заботой мне: "Напиши, что нужно, решу. Но не сейчас, позже", - вспомнил хореограф.

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Он добавил, что был знаком с Сивохо более 20 лет. Он вспоминает его как человека, который всегда с юмором относился к проблемам, в том числе к своим.

Также Капиньш говорит, что знал о болезне шоумена. Однако он никогда не спрашивал, с каким именно недугом борется Сергей.

"Знал, что он болел, но никогда не спрашивал чем. Все было видно. Если раньше – такой дородный, но при хорошем здоровье, то через некоторое время стало понятно, что что-то не так, потому что сильно похудел. Передвигался с помощью костылей. Трудно было на это смотреть. Но никто не думал, что он уйдет так скоро", - добавил хореограф.

Напомним, шоумен Сергей Сивохо умер 17 октября в возрасте 54 лет. Известно, что он умер в Германии. Накануне смерти ему стало плохо.

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