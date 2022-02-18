Фронтмен напомнил, что Лодыгин обещал уйти сам, а не ждать освобождения.

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк прокомментировал новость об увольнении председателя оргкомитета по нацотбору на Евровидение 2022 Ярослава Лодыгина с должности члена правления Общественного вещания.

Об этом фронтмен группы рассказал в своем Instagram.

"Йоу, я к вам с хорошими новостями! Кто не слышал - Лодыгина уволили сегодня из "Общественного". Наконец справедливость одержала победу", - отметил Псюк.

Однако он напомнил, что Лодыгин обещал уйти сам, а не ждать увольнения.

Напомним, на пресс-конференции после отбора ему пришлось извиняться перед конкурсантами Kalush Orchestra, потому что после выступления группы в финале он заявил, что Украину уже представляли на "Евровидении" как людей из лесов и гор.

Теперь лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк заявил 18 февраля группа подпишет с "Общественным" договор и заявит о своем участии в "Евровидении" от Украины. Сначала представлять Украину на конкурсе должна была победительница Нацотбора Алина Паш, однако ее дисквалифицировали после скандала вокруг поездки артистки в оккупированный Крым.

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