Телеведущая показала фото с дочерью.

Украинская телеведущая Маричка Падалко опубликовала в Instagram фотографию со своей младшей дочерью Екатериной.

В кадре звезда 1+1 предстала в черном пальто и сумочкой в тон, а Катя позировала в темном пуховике. Поклонники Падалко отметили ее нереальное сходство с дочерью.

"Дочь - копия мамы", "Очень красивое фото", "Вы так похожи", "Красотки", - пишут пользователи сети.

Кроме того, Маричка сопроводила семейный снимок рассказом о том, как они сходили в цирк. По словам ведущей, она сводила свою дочь на представление без животным, так как они против того, чтобы их принуждали к работе в цирке.

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Сначала она работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года - ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Завтрак +", которая была в эфире в 2006-2008 годах.

В 2009-2010 годах была ведущей утреннего шоу "Завтрак с 1+1". Позже вела рубрику "Мамин дневник" в этой программе. Вместе с Егором Гордеевым вела выпуски ТСН в рамках утреннего шоу "Завтрак с 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах.

В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент - одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.

Также Маричка замужем за Егором Соболевым и имеет троих детей - Михаила, Марию и Екатерину.

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Автор: Диана Могилевич