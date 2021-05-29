Настя Каменских прогулялась с мужем и подругой / фото instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских показала несколько снимков с прогулки с мужем Потапом и подругой – экс-супругой музыканта «Позитива» Аней Андрийчук-Завгородней.
Фото она опубликовала в своем Instsgram.
«И пусть весь мир подождет! Какой выходной! Сплошное счастье», – подписала Каменских снимки.
«Шикарные», «Настроение передаётся через экран», «Класснючие! Сплошной позитив, сплошная красота!», «Просто невероятно крутые», - отреагировали поклонники.
Настя Каменских прогулялась с Потапом / фото instagram.com/kamenskux
Настя Каменских прогулялась с подругой / фото instagram.com/kamenskux
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