Певица боится высоты после неудачного падению с парашютом.

Украинская певица Настя Каменских рассказала в своем Instagram о том, чего боится больше всего.

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По ее словам, после неудачного падению с парашютом у Насти появился страх высоты. Также она боится находиться на глубине.

"У меня, как и у любого человека есть страхи. Страх высоты после неудачного падения с парашютом. Страх быть на глубине, под толщей воды, среди неизвестности", - написала певица.

Также она добавила, что больше всего боится сделать что-то неправильно.

"И главный страх, который я чаще всего испытываю - что у меня что-то получится не идеально. Именно он забирает у меня огромное количество сил, энергии, радости и спокойствия. Мы все чего-то боимся. Но страхам нельзя позволять управлять нашей жизнью и нужно научиться их преодолевать", - добавила звезда.

Стоит отметить, что от таких умных мыслей Каменских немного отвлекал ее внешний вид на фото. Певица позировала в серых мини-шортиках, белой футболке, берцах и шляпе.

"Ваш талант и красота смогут побороть любой страх", "Очень красиво", "Замечательная", "Красотка", - пишут поклонники.

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Автор: Диана Могилевич