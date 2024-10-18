Певица объяснила, что стало главной причиной ее возвращения в Украину.

Известная украинская певица Анна Тринчер впервые рассказала о своей учебе за границей. Исполнительница поделилась, почему не остались жить за океаном.

Артистка призналась, что в 14-летнем возрасте она сама отправилась в США, где планировала получать образование. Звезда поступила в один из самых престижных американских университетов - Нью-Йоркскую кино академию. В то время Анна мечтала стать актрисой, поэтому планировала изучать актерское мастерство.

Одной из причин отказа Тринчер от обучения стала его стоимость. Дело в том, что один семестр в университете стоил более 20 тысяч долларов. Отдельно нужно платить за проживание в общежитии, которое также было дорогим, говорит певица.

"Я должна была сейчас жить в Америке. Я поступила в Нью-Йорк и мне держали место два года. Я получила самые лучшие условия, стипендии. Один семестр обучения стоит 25 тысяч долларов. Мы должны жить в общежитии. Там общежития дороже, чем квартира, в которой я сейчас живу", - поделилась артистка.

Еще одной причиной возвращения в Украину стало то, что исполнительнице было всего 14 лет. Приехав в США на две недели, она поняла, что не сможет жить так далеко от Украины, да еще и без родных рядом. По ее словам, Нью-Йорк - это город, в котором всем все равно на тебя и ты чувствуешь себя одиноким.

"Нью-Йорк - это очень одинокий штат. Я как творческий человек, очень зависимый от социума, приехала и поймала такую депрессию, которую никогда не чувствовала", - вспомнила звезда.

После возвращения в Киев Анна поняла, что больше не видит себя в актерстве и решила заниматься музыкой. В 16-летнем возрасте она поступила в один из киевских университетов. Сейчас Тринчер не жалеет, что несколько лет назад отказалась от обучения за рубежом, поскольку достигла желанного успеха в Украине

Напомним, ранее Анна Тринчер ответила, жалеет ли, что вышла замуж за беглого Волошина. Артистка поделилась, допускала ли она ошибки в отношениях с блогером.

Вас также могут заинтересовать новости: