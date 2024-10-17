Артистка поделилась, допускала ли она ошибки в отношениях с блогером.

Известная украинская певица Анна Тринчер впервые за долгое время заговорила о браке с блогером Александром Волошиным, который сбежал из Украины. Исполнительница призналась, было ли замужество ее ошибкой.

По словам артистки, она бы ничего не меняла в прошлых отношениях и переживала еще раз все, что произошло с их браком, ведь именно этот период сделал ее сильнее. В то же время Анна убеждена, что рано вышла замуж. Сейчас она считает, что брак со скандальным блогером был ошибкой.

Также певица признает, что и она сама совершила немало ошибок в предыдущих отношениях, которые также могли стать причиной развода.

"Делала ли я какие-то ошибки? Конечно! Это мой первый брак. Я там была ребенком", - отметила Тринчер.

В своем Instagram звезда сцены также призналась, что после расставания с Александром, пережила все стадии принятия. У артистки было и разочарование, и депрессия, и злость на себя и экс-супруга. По словам Анны, долгое время, находясь еще в отношениях с Волошиным, когда они переживали кризис, на публике певица делала вид, что у нее в жизни все в порядке, но на самом деле это было не так.

Тринчер отмечает, что развод - это сложно, но его можно пережить. Наконец, она приняла тот факт, что их пути разошлись и сейчас наслаждается трансформациями, происходящими в ее жизни.

Отметим, что Тринчер и Волошин находились в отношениях 3 года. В 2022 году они поженились. Супруги пытались сохранить брак, но впоследствии объявили о разводе. Александр признался, что перегорел, поэтому, чтобы не мучить Анну, решил разойтись.

Напомним, ранее Анна Тринчер прокомментировала роман с известным певцом. Артистка высказалась о CHEEV, с которым выпустила романтическую песню.

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