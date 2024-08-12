Также исполнитель рассказал об отношениях с бывшей после развода.

Украинский музыкант, лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин впервые отреагировал на слухи о романе с журналисткой Яниной Соколовой. Певец поделился подробностями личной жизни.

Артисту уже длительное время приписывают роман с Соколовой, которая в 2022 году также развелась с мужем. На вопрос о том, действительно ли 50-летний Валерий и 40-летняя Янина в отношениях, исполнитель отвечать не стал. Заметно, что вопрос смутил артиста. Он лишь сказал, что в сети немало слухов о его личной жизни, а ему хотелось бы, чтобы было больше о творчестве.

"Вы загуглите Харчишин и сразу летят постоянно какие-то страдания. Моей личной жизни столько, что хотелось бы больше творчества и песен. Тем более, что мои песни настолько откровенные, что берешь любой текст и все понимаешь", - отметил Харчишин.

Как известно, певец 13 лет был в браке с женой Юлией. Пара развелась в 2022 году. У них есть общий 16-летний сын. По словам музыканта, они с бывшей поддерживают связь. Валерий подчеркнул, что у них есть ребенок и ради него они должны общаться, даже если не состоят в отношениях.

"Мы взрослые люди, у нас есть дети. Мы поддерживаем связь, мы общаемся. Мы адекватные люди, которые должны общаться, несмотря на то, что они не живут вместе", - сказал фронтмен группы "Друга ріка".

Напомним, ранее Валерий Харчишин рассказал о неизлечимой болезни сына.

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