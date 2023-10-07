Женя Галич не сдержал эмоции, когда увидел поступок маленьких мальчиков и вспомнил о взрослых мужчинах, которые стали уклонистами.

Солист группы O.Torvald Женя Галич, который служит в ВСУ, недавно выступил во Львове. Во время концерта он увидел мальчиков, которые захотели задонатить на раненого военного.

Когда артист узнал, что эти деньги дети собирали летом, когда продавали лимонад, он не сдержал эмоций. Галич заплакал и обратился к мужчинам-беглецам.

"Я хочу обратиться к пи***асам, которые подделывают документы и выезжают из страны по поддельным документам. Делают себе искусственные инвалидности и продают нашу страну. Посмотрите на этих пацанов, они собирали деньги. Куда вы возвращаетесь? Вам здесь не место", - передает слова музыканта "24 канал".

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Кроме этого, Галич пообщался с мальчиками. Он спросил, кем они мечтают стать, а дети сказали, что им нравится музыка. Два мальчика хотели бы стать гитаристами, а третий - барабанщиком. Галич пообещал, что даст детям онлайн мастер-класс. А ребенок, которому нравятся барабаны, даже получил возможность поиграть на сцене.

Напомним, недавно стало известно, что музыкант из группы O.Torvald получил ранение на фронте. На концерте в Киеве артисты продали его гитару. Во время аукциона произошло то, что заставило всех рыдать.

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