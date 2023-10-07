Во время концерта группы гитару артиста продали на аукционе, деньги пойдут на его лечение.

На войне получил ранение Денис Мизюк - бывший гитарист группы O.Torvald. Он пошел защищать Украину в начале полномасштабного вторжения РФ. Сейчас он в критическом состоянии.

Об этом стало известно на концерте группы O.Torvald, который те давали во Львове. Со сцены музыканты провели аукцион и продали гитару Мизюка, а деньги пойдут на его лечение.

Впоследствии солист группы Женя Галич показал скриншот поста, в котором одна из фанаток группы подробно описала трогательную сцену. Во время аукциона один парень очень хотел купить гитару, но его ставку "перебил" другой. Впрочем, все закончилось очень хорошо, фаны и музыканты плакали, когда увидели, что сделал человек, купивший инструмент.

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"Бывший гитарист группы тоже был в рядах ВСУ, но сейчас в критическом состоянии. Но требует лечения и денег на это. Ребята выставили его гитару на аукцион среди концерта. Цена стартовала от 100 тысяч. На гитару сделал ставку мужчина, за 105 тысяч перебил парень. Тот же человек повышает до 120 тысяч. Ведущий говорит, что на этой гитаре должны продолжать играть. Потому что ее делали для O.Torvald под Евровидение - в память о нем она должна звучать. Парень говорит, что он играет, хотя у него частично нет пальцев на руке. Но ставку сделать больше не может. Мужчина повышает ставку до 150 тысяч и забирает ее. Выходит на сцену, зовет парня, который сделал меньшую ставку, и дарит гитару ему. Чтобы он на ней играл. Люди вокруг заливаются слезами", - написала девушка.

Солист группы поблагодарил фанатов за такой поступок. Он отметил, что этот концерт во Львове был для музыкантов очень эмоциональным.

"Я благодарю, что наши люди в очередной раз доказали, что мы едины и нас не сломать. Спасибо за все слова поддержки. Для нас это был очень эмоциональный концерт", - добавил Галич.

В комментариях фаны желают гитаристу выздоровления. Они пишут:

"Передавайте Денису, что мы его любим и ждем, и чтобы он поскорее поправился! Мы в этом поможем!"

"Я читаю это и плачу"

"Невероятные люди с невероятно большими сердцами в невероятной стране!".

Что известно о гитаристе Денисе Мизюке

Музыкант играл в составе группы O.Torvald. А в начале полномасштабной войны РФ против Украины Мизюк отправился на фронт. Галич рассказывал, что гитарист воевал в самом "аду".

"Он на "нуле". У них там действительно сейчас ад. И они в этом аду живут каждый день и каждую секунду", - говорил солист в одном из недавних интервью.

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