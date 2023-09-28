Артист не понимает, зачем забирать в армию максимально немотивированных людей.

Солист группы O.Torvald Женя Галич, который служит в ВСУ, гневно высказался о ситуациях, когда мужчинам выдают повестки, будто это наказание за какой-то поступок или преступление. По словам артиста, наказывать людей армией точно не стоит.

"Это п*здец, это незаконно! Чем тогда мы отличаемся от РФ?! Повестка как наказание не может рассматриваться вообще! Может рассматриваться штраф... Все, что угодно, но точно не повестка. Нельзя наказывать повесткой! Нах*ра в армии немотивированные люди? Ну зачем?" - заявил певец в интервью на YouTube-канале "Пряма червона".

При этом артист отметил, что знает людей, которые получали повестки в качестве наказания. Их мобилизовали, но Галич считает, что такие мужчины могут уйти с позиций в любой момент.

"Я знаю людей, которых насильно, именно наказанием, забрали в подразделение. Это максимально немотивированные люди, которые просто в какой-то момент берут и уходят с позиций... Или сделайте прецедент мотивации, или сделайте так, чтобы эта армия была профессиональная", - отметил офицер ВСУ.

Галич объяснил, что ему странно видеть на улицах спортсменов, которые стали членами преступных группировок и ездят на "крутых" машинах, пока другие мужчины находятся на фронте. По мнению артиста, если бы людей мотивировали идти воевать, то это было бы справедливо.

"Нужно создать профессиональную армию, которая будет заключаться в том, что ты должен быть на воинском учете для того, чтобы понять: пригоден или непригоден. Если ты пригоден, тебя должны мотивировать. Например, вот человек боится, там все боятся. Он боится участвовать в боевых действиях, но в то же время он - хороший менеджер. Призывают хорошего менеджера, который будет заниматься обеспечением. Если человек программист, то он будет заниматься техническим обеспечением, даже что-то там программировать, разрабатывать и так далее. Так должно быть. А наказывать повесткой - зачем?" - гневно резюмировал Галич.

Напомним, ранее певец высказался о песне "Фортеця Бахмут". Как оказалось, Галича она раздражает.

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