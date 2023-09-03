Артист отметил, что в России звезды не могут говорить "нет" тем, кто им угрожает.

Лидер группы "Коррупция" Миша Крупин, который до полномасштабной войны РФ против Украины выступал на территории страны-агрессора, но затем осудил путинский режим, раскрыл секрет российского шоу-бизнеса. Оказалось, что звезды, такие как Ани Лорак, Таисия Повалий, предавшие родину, променяли собственную свободу на рубли.

По словам певца, в РФ артистов запугивают. Ими руководят "кадыровцы", которые за неповиновение могут прибегнуть даже к угрозам насилия.

"Они запуганы "кадыровцами". Полностью весь шоу-бизнес в России проходит через этих "кадыровцев", через все эти дни рождения и все такое. Если ты отказываешь, тебя вывозят в лес, это я знаю на 100%", - рассказал Крупин в интервью на шоу "Неймовірна правда про зірок".

Певец также рассказал, что знает, как когда-то запугивали певицу Елку. Украинская артистка, которая молчит о войне и продолжает выступать на сценах РФ, когда-то имела довольно неприятный разговор с "кадыровцами", утверждает Крупин.

"Она отказалась, ее вывезли в лес. Потом они передумали... Это же страна-террорист, у них полностью развязаны руки", - пояснил артист.

Что Елка говорит о войне

Певица, которая родилась в Ужгороде, но перешла на сторону врага, не комментирует тему полномасштабной войны РФ против Украины. Недавно блогер Богдан Беспалов рассказывал, что Елка придумала хитрый план. Она якобы пытается тайно донатить на ВСУ, чтобы потом иметь возможность вернуться в Украину.

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