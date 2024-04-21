Известный блогер раскрыл подробности личной жизни артистки.

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая рассказала о разрыве сотрудничества с Потапом и Горовой, закрутила новый роман. Артистка в отношениях со значительно старшим за нее мужчиной.

Мишель тщательно скрывает личную жизнь и никогда не рассказывала о своих отношениях. Однако известный блогер-сплетник Богдан Беспалов сообщил, что сердце певицы уже занято. Он показал фото, на которых артистка в компании старшего мужчины.

На снимках не видно лица мужчины, однако можно заметить объятия влюбленных, а также их нежное общение.

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По словам сплетника, бойфренд Андраде - состоятельный мужчина. Разница в возрасте между влюбленными составляет более 10 лет. Как пишет блогер, это никак не влияет на их отношения, наоборот они удачно дополняют друг друга. Мужчина помогает Мишель в ее музыкальной карьере и личностном становлении. Зато певица дарит любимому легкость и искреннее общение.

"Он обожает Мишель. Подарил ей роскошную машину и вкладывает средства в ее карьеру. Неплохой как человек, а как мужчина - мечта женщины. Рассекает столичные дороги на гелентвагене, имеет несколько крупных успешных бизнес-проектов, владеет имуществом премиум-класса и полностью сформирован, как личность", - рассказал инсайдер Беспалова.

Напомним, ранее Мишель Андраде выпустила первую с начала войны украиноязычную песню.

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