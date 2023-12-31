Певица давно хотела побывать на родине.

Известная украинская певица Мика Ньютон, получившая популярность после песен "В плену", "Белык лошади" и других, возвращается из США в Украину. Она не была на родине целых восемь лет.

Вчера, 30 декабря, она опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой предстала в аэропорту с чемоданом. На снимке она подняла руки вверх и показала, как сильно радуется тому, что вновь сможет побывать в родных местах.

"В Украину. Я очень соскучилась по своему дому", - подписала фото Мика Ньютон.

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Стоит отметить, что артистка едет в Украину не одна. Компанию ей составил ее супруг Крис Сааведра. К слову, Крис последний раз был в Украине восемь лет назад. По словам Мики, он очень хочет побывать у нее дома. Также она говорила, что он поддерживает Украину в развязанной Россией войне.

Кроме того, певица вместе с супругом встретит в Украине Новый год. Вероятно, они сразу с аэропорта отправятся к родным Мики.

Напомним, ранее Мика Ньютон говорила, что они с супругом хотят посетить Киев и Львов. По ее словам, это будет эмоциональная поездка.

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