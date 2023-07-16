Украинская певица Masha Danilova в интервью УНИАН ответила на хейт относительно рекламы ее нового клипа на фасаде ТРЦ Gulliver, рассказала об отношении дедушки, секретаря СНБО Алексея Данилова, к этой ситуации, и о том, ожидала ли она такой реакции.

На днях появилась информация о том, что украинская певица Masha Danilova "пропиарила" свой клип на песню "Кайф" на крупнейшем медиафасаде в Украине - в ТРЦ Gulliver. В сети распространялась информация, что 16-летняя артистка во время полномасштабной войны потратила на рекламу более миллиона гривень. Это привело к тому, что Маша стала жертвой хейта.

УНИАН пообщался с Машей Даниловой и выяснил, как на самом деле ее клип появился на фасаде ТРЦ Gulliver, как она относится к хейту, и о том, ожидала ли она такой реакции.

Маша, две самые обсуждаемые темы вокруг вас. Во-первых, то, что на продвижение вашего клипа в Gulliver было потрачено очевидно много средств, на что люди особенно остро реагируют во время войны. Во-вторых, то, что вы внучка секретаря СНБО Алексея Данилова. Можно ли считать эту ситуацию хорошим стартом карьеры?

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На самом деле я не считаю, что старт моей карьеры произошел сейчас. Я работаю уже давно и имею вдоволь и творческого материала, и уже своих настоящих поклонников, которые, к счастью, всегда поддержат меня.

И это не только моя семья, но и люди, которые следят за моим творчеством. Для тех, кто услышал обо мне только сейчас, хочу рассказать о том, что обычно не пишут СМИ: это победа в международном песенном конкурсе Sanremo Junior 2022, где в самый разгар войны мне посчастливилось представлять Украину и получить специальную премию Гран ПРИ "Кубок мира" от комитета ЮНИСЕФ.

Также это многочисленные благотворительные выступления, о которых уже, наверное, не так модно читать, а также это помощь приютам. И вообще все мое творчество не начинается и не заканчивается взаимоотношениями в семье. От семьи я получаю большую веру и поддержку, а прекрасное воспитание дает мне большую силу работать и дальше.

Как вы относитесь к тому, что ваша песня сейчас на слуху именно из-за такой рекламы и "скандала", а не из-за того, что она, в первую очередь, нравится слушателям?

Черный пиар - это тоже пиар. Главный месседж работы "Кайф" - наслаждаться каждым моментом своей жизни, а также делиться своим кайфовым состоянием с другими. Я очень рада, что песню многие люди успели услышать раньше, а сейчас иронично сложилось, что состояние грустных душой людей подходит под ситуацию.

В сети распространяется информация, что стоимость рекламы составила более миллиона гривень. Сколько на самом деле вы потратили на нее и кто спонсирует ваше творчество?

Я и моя семья не зависим друг от друга финансово. Мне приятно наблюдать за реакцией и интересом к моей личности в различных СМИ. На сегодняшний день мы все знаем о доходе артиста от цифровых площадок и роялти. Благодаря хейтерам, я даже немного заработала, потому что мой клип посмотрели много раз. Тем более 30-секундный ролик на экранах Гулливера я получила так же, как и другие артисты, бесплатно - как благодарность от ТРЦ и платформы DITY. HELP.

Однако многие украинцы негативно отреагировали на последние события, связанные с вами. Как вы думаете,почему реакция была именно такой? Вы думали о том, что наткнетесь на хейт?

Конечно, думала. Так сложилось, что я - внучка своего дедушки, который является уважаемым человеком в стране. Все думают, что это круто и легко, но нет, мне в несколько раз сложнее. К сожалению, никто не верит в искренность, все верят в деньги. Наверное, читать о средствах интереснее, чем о чистой мечте и большом труде.

Поддерживают ли вас родственники, в частности дедушка, после такого хейта?

Меня поддерживает вся семья, а дедушка один из первых, кто слушает мои песни и гордится мной. Он консервативен, и воспитал всех так, чтобы не нуждаться в помощи, а делать все самостоятельно. Я рада, что в своем возрасте могу помогать и развиваться.

Предыдущая ваша песня "Я хочу" посвящена боли каждого украинского ребенка. Не считаете ли вы, что лучше было бы средства, потраченные на клип, направить на детские дома или волонтерские центры, которые занимаются детьми во время войны?

Клип и помощь - разные вещи. Я ежедневно прилагаю усилия, маленькие шаги к победе, также помогаю людям поднять их боевой дух своей песней. Каждую неделю у меня по 2-3 благотворительных концерта, где выступаю всегда бесплатно. Вместе с семьей мы не забываем донатить. Также в прошлом году я инициировала благотворительную коллаборацию среди блогеров и звезд. Участие в ней приняли: Diana Gloster, KOLA, Даша Евтух, Алина Ляшук и Тоня Матвиенко, где мы записали совместную песню. Еще самостоятельно подготовила подарочные боксы для детей-переселенцев с разным наполнением - от календарей до разнотипных раскрасок и сладостей.

Как еще вы помогаете Украине в такие сложные времена?

Каждую неделю у меня по несколько благотворительных концертов, за выступлениями на которых вы можете проследить в моих социальных сетях. Последние концерты с моим участием состоялись на поляне ВДНХ, а также не впервые была приглашенной на концерты для детей от благотворительного фонда Пикалова.

Также я была привлечена к концерту в честь Дня семьи от благотворительного фонда "Добро" Международного дня в парке "Позняки", благотворительное мероприятие для детей из Херсонщины со статусом ВПЛ Краундфандингова от платформы DITY.HELP, созданной Всеукраинским благотворительным Таврическим фондом с целью помощи детям войны.

Еще в моем списке есть благотворительные мероприятия "Музыка войны" от МУЗВАР, концерт для деток в специализированной больнице "Охматдет", и этот список уже является очень большим и пополняется с каждым днем, чем я горжусь.

Расскажите немного о своем творчестве. Вы пользуетесь услугами профессиональных авторов песен или сами их пишете?

Мне помогает с песнями известный молодой композитор и певец Никита Киселев. Мои последние две песни написал он. Мы дружим и общаемся хорошо, и я уважаю его. Он меня по-настоящему чувствует.

Ваши песни в целом это поп-жанр. Хотели бы вы поэкспериментировать? Например, записать песню в жанре рок или хип-хоп?

Мне нравится стиль, в котором я работаю, ведь каждый раз раскрываю крутые фишки для себя в музыке и вокале. Но совсем скоро я выпущу песню, которая будет связана с последними событиями.

Есть ли рядом с вами любимый человек, который поддерживает и вдохновляет вас?

Сейчас у меня нет романтических отношений. Моя любовь - это музыка, от нее я ловлю кайф. Сейчас я полностью сосредоточена на себе, но, конечно, буду всегда верить в того самого.