Горбунов ответил ей взаимностью и тоже признался в любви.

Украинская телеведущая Катя Осадчая и шоумен Юрий Горбунов 3 февраля отмечают шестую годовщину свадьбы. В честь такого знаменательного дня Осадчая поблагодарила мужа за любовь и сказала, что вместе они все переживут.

"Сегодня 6 лет, как мы муж и жена. Юра, спасибо за терпение и мудрость, за любовь и за кофе в постель. Сложное время, но переживем все вместе. Будем рассказывать внукам на их свадьбах, что главное слышать друг друга, понимать, уступать… Именно так бабушка с дедушкой пережили вместе войну. Люблю тебя", - написала Катя.

Горбунов ответил супруге взаимностью и также опубликовал пост на своей странице в Instagram. Он отметил, что они вместе уже целых восемь лет, шесть из которых - в браке. Но у него такое впечатление, что они были вместе всю жизнь.

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"Спасибо тебе за все - утро, ночи, общие проекты! И за наших замечательных сынишек, которые вырастут в новой, свободной и богатой Украине! Стране, победившей ненавистного врага! Люблю тебя, Катюша", - написал Горбунов.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов: история отношений

Они познакомились на съемках шоу "Голос країни", где были соведущими. Их отношения начали стремительно развиваться. Спустя несколько лет они оформили свои отношения. В браке у них родилось двое сыновей - Данило и Иван.

Также у Осадчей есть старший сын Илья от первого брака.

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