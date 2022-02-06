Певец откровенно рассказал, как начались их отношения.

Совершивший каминг-аут украинский певец MELOVIN признался, что встречается с девушкой. Речь идет о его партнерше по паркету на шоу "Танцы со звездами" Лизе Русиной.

Подробности своей личной жизни пара раскрыла в программе "Светская жизнь", передает ТСН.

По словам исполнителя, встречаться они начали недавно.

"Все началось с сообщений, когда ты там пишешь: "Ты такая классная, добрая, все окей". Успокаиваешь ее. А потом она пишет: "Я тебя люблю". И я такой: что сейчас творится", – отметил MELOVIN.

На вопрос, была ли у них уже интимная близость, певец ответил так: "Мне кажется, когда есть платоническая любовь, то тебя не вдохновляет тело человека. А тело Лизы меня вдохновляет, и не только".

В свою очередь Лиза отметила, что она нормально реагирует на сексуальную ориентацию своего избранника:

"Я думаю, сейчас 21 век. И я даже могу подумать о том, что мне могут нравиться женщины. Люди – бисексуальные, и это нормально. Поэтому я не против каких-либо экспериментов, на самом деле".

Читайте такжеMELOVIN впервые после каминг-аута заинтриговал сеть фото с загадочным парнемНапомним, MELOVIN совершил каминг-аут во время выступления на фестивале Atlas Weekend в Киеве 5 июля 2021-го. Прямо на сцене певец публично поддержал представителей ЛГБТ, поцеловал сначала девушку, а потом парня и развернул флаг сообщества.

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