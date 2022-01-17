Поклонники обрадовались, что певец наконец-то счастлив.

Украинский певец MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) заинтриговал поклонников снимком с загадочным парнем.

Фото исполнитель опубликовал в своем Instagram.

На снимке певец позирует с незнакомцем на фоне главной елки Украины на Софиевской площади в Киеве.

"Мое вдохновение", – подписал MELOVIN фото.

"Так радуюсь, когда ты улыбаешься", "Скоро мы что-то узнаем", "Вы такие милые", "Боже, какая милая подпись", "Если это то, что я думаю, то я очень счастлива", "Так здорово видеть тебя счастливым", – отреагировали поклонники.

Читайте также"Страшно быть изгнанником в своей стране": MELOVIN признался, что боится гастролировать в РФНапомним, MELOVIN совершил каминг-аут во время выступления на фестивале Atlas Weekend в Киеве 5 июля 2021-го. Прямо на сцене певец публично поддержал представителей ЛГБТ, поцеловал сначала девушку, а потом парня и развернул флаг ЛГБТ.

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