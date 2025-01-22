Опальный шоумен выдал очередную порцию бреда в стиле кремлевской пропаганды.

Российский скандальный критик и шоумен, который фанатеет от Путина, набросился на певцов Аллу Пугачеву и Валерия Меладзе, которые покинули Россию. Путинист назвал их "предателями" и считает, что они должны "становиться на колени" перед жителями страны-агрессора.

Очередную порцию чуши одиозный шоумен выдал в комментарии для пропагандистского издания "Общественная служба новостей". Как известно, во время полномасштабного вторжения Меладзе уехал в Испанию и пока не дает концертов в РФ. А Пугачева живет с мужем Максимом Галкиным в Израиле и осуждает путинский режим.

Их позицию не разделяет Соседов, который пытается выслужиться перед диктатором. Он долгое время был судьей шоу "Х-Фактор" и работал в Украине, но в 2022 году стал на сторону оккупантов и поддержал врага. По его словам, артисты, которые выехали из России, "опозорились" и предали свою страну. А также считает, что они якобы должны извиняться перед россиянами, но те никогда не забудут об их поступках.

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"Все те знаменитости, которые уехали из России, демонстрируя свои протестные настроения, никогда не отмоются от своего позора, на них присутствует клеймо предателей. Они должны становиться на колени перед российским зрителем и слушателем и просить прощения", - сказал путинский прихвостень.

Также Соседов заявил, что музыка Меладзе устарела, а его популярность осталась в прошлом. Он убежден, что со временем исполнители захотят вернуться в РФ.

"Скажите, пожалуйста, кому сейчас нужен Меладзе? Его музыка безнадежно устарела, он сам безнадежно постарел. И приезжает в Россию тайно. Но удивительно то, что о своем мировом турне он говорит открыто, громко и везде. Вот пусть и едет, его в России не ждут. Меняется политическая ситуация в мире, поэтому Меладзе не первый, собственно, и не последний, кто попытается проложить путь назад. Пугачева и другие будут действовать по такому же сценарию. Вот увидите!" - наплел бреда путинист.

Напомним, ранее Максим Галкин показал, как сейчас выглядит сейчас 75-летняя Пугачева. Юморист поделился новой фотографией любимой жены.

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