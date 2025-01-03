Максим Галикн показал новое фото Аллы Пугачевой / фото инстаграм Максима Галкина

Известный российский юморист Максим Галкин, который в начале полномасштабного вторжения выехал из РФ вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми, показал новое фото любимой.

Он опубликовал в своем Instagram кадр, на котором 75-летняя Алла Борисовна позирует на камеру. Певица была одета в белую рубашку и черный пиджак, а дополнила свой образ стильным черным галстуком. Также Пугачева накрутила волосы и сделала легкий макияж.

Сам Галкин решил не подписывать фото, а лишь добавил "влюбленный" смайлик к публикации.

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Скирншот поста Максима Галкина

Реакция сети

Примадонну засыпали комплиментами в сети и написали такие слова:

  • "Что это за девушка? Просто невероятная"
  • "Роскошная!"
  • "Какая красивая женщина"
  • "Сочетание всего: красоты, таланта, ума"
  • "Настоящая красавица".

Что известно о позиции Максима Галкина и Аллы Пугачевой

В начале полномасштабной войны Максим Галкин и Алла Пугачева публично осудили кровавый режим диктатора. За открытую критику действий агрессора юмориста признали "иноагентом" в РФ, но он продолжает реагировать на события в Украине, выражает поддержку украинцам и публикует последствия агрессии россиян в своих соцсетях. 

Напомним, недавно Максим Галкин показал танцы с 75-летней Пугачевой у елки.

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