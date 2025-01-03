Известный российский юморист Максим Галкин, который в начале полномасштабного вторжения выехал из РФ вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми, показал новое фото любимой.
Он опубликовал в своем Instagram кадр, на котором 75-летняя Алла Борисовна позирует на камеру. Певица была одета в белую рубашку и черный пиджак, а дополнила свой образ стильным черным галстуком. Также Пугачева накрутила волосы и сделала легкий макияж.
Сам Галкин решил не подписывать фото, а лишь добавил "влюбленный" смайлик к публикации.
Реакция сети
Примадонну засыпали комплиментами в сети и написали такие слова:
- "Что это за девушка? Просто невероятная"
- "Роскошная!"
- "Какая красивая женщина"
- "Сочетание всего: красоты, таланта, ума"
- "Настоящая красавица".
Что известно о позиции Максима Галкина и Аллы Пугачевой
В начале полномасштабной войны Максим Галкин и Алла Пугачева публично осудили кровавый режим диктатора. За открытую критику действий агрессора юмориста признали "иноагентом" в РФ, но он продолжает реагировать на события в Украине, выражает поддержку украинцам и публикует последствия агрессии россиян в своих соцсетях.
Напомним, недавно Максим Галкин показал танцы с 75-летней Пугачевой у елки.