Соломия Витвицкая нежно поздравила своего жениха-воина с днем рождения: 'Твоя'

Ведущая Соломия Витвицкая опубликовала серию фотографий со своим возлюбленным Алексеем Ситайло, который недавно сделал ей предложение руки и сердца.
Снимки из Буковеля она опубликовала в честь его дня рождения и написала:
"Многих лет, любимый. Это был насыщенный и очень разный год. Но верю, что впереди будет еще интереснее. Сегодня твой день, и я снова хочу сказать, как сильно горжусь тобой. Ты – не просто мой защитник, ты – человек, который каждый день оберегает не только меня, но и нашу страну. Поэтому самое главное – возвращайся всегда туда, где тебя любят и ждут. С днем рождения! Пусть каждый твой день будет наполнен светом, теплом и любовью. Твоя".
Как отреагировали пользователи сети:
- "Искренние поздравления и лучшие пожелания! Вы - прекрасная пара, счастья вам всегда и всюду! Воплощение всех мечтаний"
- "Какие красивые и счастливые! Радуюсь за вас"
- "Суперовая пара! Очень красивые и похожие"
- "Здоровья, мира и всех благ"
Напомним, ранее Соломия Витвицкая поехала к любимому на фронт. Ведущая отметила, что также ей удалось привезти машину для военных, которую недавно отремонтировали.