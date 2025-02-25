Соломия Витвицкая нежно поздравила своего жениха-воина с днем рождения: 'Твоя'

Ведущая Соломия Витвицкая опубликовала серию фотографий со своим возлюбленным Алексеем Ситайло, который недавно сделал ей предложение руки и сердца.

Снимки из Буковеля она опубликовала в честь его дня рождения и написала:

"Многих лет, любимый. Это был насыщенный и очень разный год. Но верю, что впереди будет еще интереснее. Сегодня твой день, и я снова хочу сказать, как сильно горжусь тобой. Ты – не просто мой защитник, ты – человек, который каждый день оберегает не только меня, но и нашу страну. Поэтому самое главное – возвращайся всегда туда, где тебя любят и ждут. С днем ​​рождения! Пусть каждый твой день будет наполнен светом, теплом и любовью. Твоя".