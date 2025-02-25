Соломия Витвицкая нежно поздравила своего жениха-воина с днем рождения: 'Твоя'

Ведущая Соломия Витвицкая опубликовала серию фотографий со своим возлюбленным Алексеем Ситайло, который недавно сделал ей предложение руки и сердца.

Снимки из Буковеля она опубликовала в честь его дня рождения и написала:

"Многих лет, любимый. Это был насыщенный и очень разный год. Но верю, что впереди будет еще интереснее. Сегодня твой день, и я снова хочу сказать, как сильно горжусь тобой. Ты – не просто мой защитник, ты – человек, который каждый день оберегает не только меня, но и нашу страну. Поэтому самое главное – возвращайся всегда туда, где тебя любят и ждут. С днем ​​рождения! Пусть каждый твой день будет наполнен светом, теплом и любовью. Твоя".

Соломия Витвицкая нежно поздравила своего жениха-воина с днем рождения: 'Твоя'

Как отреагировали пользователи сети:

Видео дня
  • "Искренние поздравления и лучшие пожелания! Вы - прекрасная пара, счастья вам всегда и всюду! Воплощение всех мечтаний"
  • "Какие красивые и счастливые! Радуюсь за вас"
  • "Суперовая пара! Очень красивые и похожие"
  • "Здоровья, мира и всех благ"
Соломия Витвицкая нежно поздравила своего жениха-воина с днем рождения: 'Твоя'

Напомним, ранее Соломия Витвицкая поехала к любимому на фронт. Ведущая отметила, что также ей удалось привезти машину для военных, которую недавно отремонтировали. 

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