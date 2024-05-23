У девушки была онкология.

Солистка известной украинской группы "Лисапетный батальон", певица Наталья Фалион рассказала о раке у своей внучки Кристины. Она ответила, как сейчас чувствует себя девушка.

Артистка, которая ранее рассказала о смерти сына и мужа, отметила, что у девушки обнаружили саркому (рак костей). Кристина пережила четыре сложные операции. Сейчас у внучки певицы искусственное колено. Однако самое главное, что девушка поборола болезнь и восстанавливается после длительного лечения.

"Мы пережили большую трагедию - пережили онкологию, имели четыре операции, удаляли саркому, у нее искусственное колено", - указала Фалион в интервью kp.ua.

Видео дня

Кристине 21 и она получает образование в университете. По словам солистки, сейчас внучка чувствует себя хорошо. Несмотря на сложный период в жизни, девушка продолжает наслаждаться жизнью и порой даже шутит о своей болезни.

"Она молодец, заканчивает бакалавра. Для меня самое важное, что мы спасли ее жизнь, что она преодолела эту страшную болезнь. Она сильная девочка. Другая, возможно, расклеилась бы. Это все-таки саркома, это не нарыв на пальце, а четыре сложные операции. Уже и протез ей сменили чуть больше. Она еще находит в себе силы и шутить", - добавила Наталья.

Напомним, ранее у актрисы Екатерины Молчановой обнаружили рак.

Вас также могут заинтересовать новости: