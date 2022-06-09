Женщина болезненно пережила потерю родных.

Солистка украинской группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион впервые рассказала, как пережила смерть сына и гражданского супруга.

Певица призналась, что ее любимый мужчина умер от осложнений коронавирусом. Она и сама переболела ковидом, но, благо, без последствий.

"Очень тяжело, когда тебя покидает человек, с которым чувствовала себя защищенной, как никогда. Словно счастье пропало. Но я уже пережила потерю сына, я эту потерю очень болезненно пережила, как и потерю супруга", - сказала Наталья в программе "Зірковий шлях".

Она отметила, что женщины очень сильные. Они могут немного согнуться, но не ломаются.

"Женщины очень сильные, мужчины еще позавидуют, мы всегда становимся на ноги. Мы не ломаемся, только можем немного согнуться. Некогда скучать, есть жизненные обязанности, люди, которые на тебя смотрят. Пусть видят тебя радостной, а боль останется для подушки, для ночи, когда ты одна, мысли возвращают тебя к счастливым и тяжелым дням", – добавила знаменитость.

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