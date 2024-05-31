Празднование планировалось на июнь 2024 года.

Известная украинская певица, солистка коллектива KAZKA Александра Зарицкая отменила свадьбу с возлюбленным Павлом Тараненко, запланированную на нынешнее лето. Исполнительница ответила, обручились ли они с мужем.

По словам Зарицкой, они с Павлом решили перенести дату празднования, потому что не уверены, что сейчас подходящее время для громких гуляний. Она говорит, что не может себе позволить свадьбу, когда украинские города ежедневно страдают от российских атак. Певица хочет перенести праздник до более мирных времен и тогда устроит масштабное гуляние.

"Свадьба будет, не волнуйтесь. Сейчас есть более важные дела. Я сейчас стараюсь больше помогать армии и выступать перед военными. Мы решили, что свадьбу отпразднуем после войны. Иначе это будет не то, о чем я мечтала всю свою жизнь. Потому что для меня свадьба - два дня, 350 человек, масштаб в плане души. Сейчас нет ни одного дня, когда я не плачу. Я не смогу праздновать свой лучший день в мире, понимая, что Харьков сейчас бомбят каждый день. Мне не позволяет совесть", - пояснила Александра.

Вокалистка KAZKA призналась, что сейчас они с Тараненко не живут в официальном браке. Церемония росписи состоится после победы Украины:

Тоже оттягиваем. Паша предлагал мне множество раз пойти и просто расписаться, но это все же опять не мое. Мы помолвлены, живем вместе, но пока что неофициально.

В дополнение, артистка ответила, готова ли она к детям. По ее словам, они часто разговаривают об этом с любимым, однако их взгляды на воспитание малышей несколько разные.

"Мы уже готовы. Ждите анонсов. Когда произойдет - тогда и произойдет", - добавила Зарицкая.

Что известно о Зарицкой

Александре 30 лет. Свой музыкальный путь она начала с участия в шоу "Голос страны" и "Х-фактор". Позже вместе с мультиинструменталистом Никитой Будашем певица создала группу KAZKA. За короткое время коллектив стал популярным в Украине благодаря хитам "Плакала", "Свята", "Мовчати".

Напомним, ранее солистка KAZKA призналась, какую проблему скрывала от родителей.

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