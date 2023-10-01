Певица рассказала о своем опыте, который она получила в подростковом возрасте.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая призналась, что раньше у нее были проблемы, которые она скрывала даже от родителей. Все из-за комплексов и стереотипов, навязанных обществом.

В интервью изданию Vogue артистка объяснила, что в детстве она была "кругленькой", но тогда ее никто не критиковал. А потом она начала ходить на танцы, где почувствовала на себе другое отношение, которое "отбило" у нее желание заниматься спортом.

"Раньше тренеры и даже дети, с которыми мы танцевали, постоянно подчеркивали, что надо худеть. Мальчики не хотели становиться со мной в пару и выбирали девочек, которые танцевали гораздо хуже, но были стройными. И это стало моей личной точкой в танцах, потому что удовольствия они мне больше не приносили", - пояснила Зарицкая.

Видео дня

Когда же будущая артистка была подростком, у нее начались проблемы. Зарицкая призналась, что у нее было РПП - расстройство пищевого поведения. Она сидела на диетах и могла ничего не есть.

"В подростковом возрасте любые расстройства пищевого поведения, а у меня здесь большой опыт, я скрывала от родителей. Да, это я уже сейчас понимаю, что со мной было, и как нужно было правильно себя вести. Но тогда - нет. В свое время я пробовала все диеты, в том числе и голодание. Помню, тогда было очень модно голодать, и все были подписаны на паблик "40 кг". Там девушки делились своим опытом, как сидят только на воде, едят исключительно фрукты или прибегают к другим жестким способам похудения. Многие подростки были под влиянием этих "трендов" и не осознавали, что это убийство для организма. Им просто хотелось быть, как все. Я начинала все эти диеты, не ела по нескольку дней, а потом, по классике, были срывы, психи, слезы - и так это все превратилось в привычку. Я либо ничего не ела, либо ела, пока не потемнеет в глазах. После того я себя просто ненавидела, не выходила на улицу неделями, а потом снова начинала голодовку", - призналась певица.

Сейчас же она не понимает, почему взрослые не говорят с детьми о таких проблемах. Зарицкая получала от родственников какие-то советы, но они были абстрактными, вроде "не ешь хлеб", или "не ешь после 18:00".

"Все, что мне было нужно - это хороший терапевт, который бы проработал со мной мои комплексы, проблемы и привил любовь к себе. Звучит банально, но это действительно работает: только когда ты начинаешь себя любить, желание заботиться о себе появляется само собой. К счастью, сейчас я не придаю еде столь большое значение. Она отошла на второй план. И, как по мне, это правильно: любить, но не делать смыслом жизни", - пояснила артистка.

Напомним, ранее KAZKA показала, на что ей пришлось пойти ради похудения.

Вас также могут заинтересовать новости: