Певица позировала в довольно откровенном платье.

Солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко удивила подписчиков кадрами из новой фотосессии. На фото певица одета в черное платье без нижнего белья.

Кадр из фотосессии она опубликовала на своей странице в Instagram. Кадры появились также и в профиле фотографа - Анастасии Савельевой.

Участница Евровидения-2021 позировала девушке в смелом черном платье, которое соединено между собой стальными карабинами.

Читайте такжеПесня SHUM группы Go_A попала в топ-3 самых популярных песен Евровидения"Нет слов, одни эмоции", "Это пожар, несите огнетушитель!", "Нахожусь в шоковом состоянии от этой красоты", "Убили нас всех наповал этой фотосессией", - расщедрились на комплименты подписчики девушек в комментариях.

Напомним, ранее солистка группы Go_A рассказала как реагирует на хейт.

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