Екатерина Павленко расставила все точки над "і".

Украинская певица, солистка группы Go_А Екатерина Павленко неоднократно рассказывала, что за ней ухаживают девушки-лесбиянки, так как думают, что она и сама такой является.

Ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая решила расспросить об этом певицу. Звезда 1+1 поинтересовалась у Павленко, есть ли у этих девушек какие-то шансы завоевать ее сердце.

На этот вопрос Павленко ответила очень лаконично: "Честно, я так люблю парней, что, мне кажется, у них ( у девушек, - УНИАН) шансов нет".

Ранее Екатерина Павленко призналась, что в школе была троечницей.

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Екатерина Павленко - украинская певица, фольклористка, композитор, автор песен, солистка группы Go_A. К группе она присоединилась в 2012 году. Сначала выступала в качестве бэк-вокалистки, а впоследствии стала солисткой. В составе группы Go_A выдала 1 студийный альбом "Иди на звук" и несколько синглов.

22 февраля 2020 года вместе с группой Go_A победила в Национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение-2020" с песней "Соловей". Из-за пандемии коронавируса конкурс был отменён, однако Go_А представила Украину в следующем году на "Евровидении-2021" с песней SHUM. В финале конкурса группа по сумме баллов от национальных жюри и зрителей занял 5-е место (по итогам зрительского голосования - 2-е место, так же 2-е место коллектив получил и в полуфинале).

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Автор: Диана Могилевич