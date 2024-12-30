Исполнительница поздравила родных с особым праздником.

Народная артистка Украины София Ротару, которая редко выходит на связь и не дает концертов во время войны, на этот раз сделала исключение. Знаменитость поделилась кадрами по случаю особого праздника.

Звезда в своем Instagram опубликовала новое фото своего сына - Руслана Евдокименко - с его женой Светланой. Оказалось, что супруги отмечают годовщину отношений. Сегодня, 30 декабря, исполнился 31 год с момента, как пара поженилась.

В годовщину брака родных Ротару поздравила Светлану и Руслана их архивным снимком. На камеру еще совсем молодые влюбленные позируют в объятиях на фоне поля.

Видео дня

Певица решила оставить фото неподписанным, а лишь добавила анимацию в форме сердечка. Правда, также звезда оставила хэштег "День семьи", который неожиданно подписала на русском. К слову, у пары есть двое детей - дочь Соня и сын Анатолий.

Невестка знаменитости Светлана также вышла на связь в Instagram и поздравила любимого с годовщиной. В частности, женщина поделилась архивными кадрами, на которых показала всю их семью. По случаю праздника Светлана получила в подарок от избранника большой букет белых роз.

"С днем рождения нашей семьи! 1993", - подписала один из снимков жена Евдокименко.

Отметим, что Ротару прекратила концертную деятельность в начале полномасштабного вторжения. Артистка почти не высказывается о войне и лишь порой публикует в соцсетях последствия обстрелов россиян. Поговаривали, что она живет за границей, в Италии. Там звезда якобы приобрела себе виллу. Сын и внук знаменитости также выехали из Украины, а внучка Соня уже много лет живет в США.

Напомним, ранее София Ротару вышла на связь по случаю Рождества. Знаменитость поздравила поклонников с праздником.

Вас также могут заинтересовать новости: