Певица также не забыла и о Дне Независимости Украины.

Народная артистка Украины София Ротару впервые за долгое время вышла на связь и публично обратилась к своему сыну. Певица поздравила мужчину с важным праздником и поделилась совместным фото.

Сегодня, 24 августа, кроме Дня Независимости Украины, единственный сын исполнительницы Руслан Евдокименко отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 54 года.

По случаю праздника Ротару опубликовала архивный кадр с родным человеком. На фотографии еще совсем молодая звезда позирует на камеру с маленьким Русланом, держа его на руках.

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"С днем рождения, дорогой мой сын Руслан!" - поздравила исполнительница Евдокименко.

Не забыла артистка и о государственном празднике. Она поздравила украинцев с Днем Независимости Украины и запостила фотографию, на которой изображен желто-голубой флаг и "Родина-Мать".

"С Днем Независимости, Украина!" - написала София Михайловна.

К слову, Ротару редко выходит на связь в соцсетях. В 2022 году она прекратила концертную деятельность и не появляется на публике. После начала полномасштабного вторжения артистка почти не высказывается о войне. Лишь порой она постит картинки в поддержку Украины.

Ранее мы писали, что друг Ротару - известный композитор и певец Павел Дворский - высказался о ее молчаливой позиции относительно войны. Знаменитость считает, что у артистки есть личные причины и он убежден, что она должна сама объяснить свое молчание.

Напомним, Андрей Хлывнюк, который в ВСУ, с фронта поздравил украинцев с Днем Независимости.

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