Артист записал трогательное видеообращение к гражданам.

Известный украинский певец, военный, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк поздравил граждан с важным праздником. Артист также рассекретил, на каком направлении сейчас служит.

Сегодня, 24 августа, один из важнейших государственных праздников - День Независимости Украины. Исполнитель, который сейчас служит в рядах ВСУ, прямо с фронта записал видеообращение к украинцам. Хлывнюк рассказал, что сейчас он служит на Херсонском направлении.

Андрей пожелал гражданам здоровья и поблагодарил украинских военных, которые защищают Украину на передовой. Также он почтил память всех защитников, погибших в бою за независимость и территориальную целостность Украины.

"Привет всем с Херсонщины. Пользуясь случаем, я имею честь поздравить всех, кто меня знает и наших добрых людей с замечательным праздником - Днем Независимости Украины. Честь и слава нашим воинам, ребятам и девушкам, которые защищают нашу страну от агрессора. Вечная память всем погибшим. Слава Украине! Героям слава!" - сказал лидер группы "Бумбокс".

Отметим, что Хлывнюк пополнил ряды ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения. Певец специализируется на воздушной разведке. Андрей - пилот ударного дрона. За это время знаменитость успел стать руководителем подразделения и двух экипажей. Руководящая должность позволяет ему совмещать службу и концертную деятельность.

Напомним, ранее Андрей Хлывнюк высказался об украинских мужчинах, которые живут за границей.

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