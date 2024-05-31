Соня Евдокименко отпраздновала день рождения.

Внучка народной артистки Украины Софии Ротару - модель Соня Евдокименко - отметила свое 23-летие. Звездная бабушка поздравила девушку с праздником.

По случаю праздника Ротару опубликовала в своем Instagram фотографию молодой красавицы. Певица написала: "С днем рождения", а также добавила смайлики в форме сердец.

Кроме бабушки, модель также поздравили и другие члены семьи, в частности, ее родители и брат Анатолий Евдокименко. Близкие Сони поделились кадрами с девушкой и оставили наилучшие пожелания для нее.

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К поздравлениям присоединился и возлюбленный Евдокименко миллиардер Макс Лернер, с которым она недавно подтвердила роман. В своем Instagram бойфренд модели поделился фотографией с избранницей и поздравил ее с 23-летием.

Похоже, что звездная внучка отпраздновала день рождения с самыми родными людьми. Как известно, Соня живет в США, однако особый праздник решила провести в Италии. Она показала снимок с мамой, сделанный во время прогулки.

Напомним, ранее внучка Софии Ротару показала романтическое фото с возлюбленным-иностранцем. Звездная бабушка отреагировала на фото девушки.

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