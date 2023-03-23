Она почтила память своей свахи.

Украинская певица София Ротару опубликовала в инста-сториз фотографию своей свахи Людмилы Белоусовой, которая умерла 17 марта этого года.

"Светлая память", - лаконично подписала снимок знаменитость.

Известно, что 30 марта Белоусовой должно было исполниться 72 года, однако женщина ушла из жизни, так и не отметив свой день рождения.

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По фотографиям в социальной сети можно заметить, что Людмила была жизнерадостным человеком, ведь на каждом снимке видно ее лучезарную улыбку и счастливые глаза.

Ранее о смерти Людмилы Белоусовой рассказал ее зять и по совместительству сын Софии Ротару - Анатолий Евдокименко. Он не стал раскрывать причину смерти своей тещи, а лишь просто написал: "Люсь, ну как же так..."

Напомним, ранее София Ротару отреагировала на жуткое видео с расстрелом безоружного военного.

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