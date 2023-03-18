Сын певицы рассказал об утрате.

Сын Софии Ротару сообщил о трагической утрате. Его семья оплакивает потерю. Об этом Руслан Евдокименко рассказал в своем Instagram.

Семья Софии Ротару считается очень дружной. Единственный сын певицы вместе со своей женой и двумя детьми нередко проводит время с артисткой. До полномасштабной войны РФ против Украины все они часто устраивали посиделки и делились теплыми семейными фото с подписчиками.

Но в их жизнь пришло горе. Сын Ротару поделился черно-белым фото своей тещи Людмилы Белоусовой. Оказалось, женщина скончалась 17 марта.

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"Люся, ну как же так", - написал Евдокименко, сопроводив свои слова эмодзи в виде разбитого сердца, которое символизирует грусть и боль утраты.

Также он указал даты рождения и смерти тещи. Женщина родилась 30 марта 1951 года и скончалась 17 марта 2023 года.

Сама София Ротару пока что не комментировала смерть своей свахи. Однако в комментариях под старыми фото певицы уже появились слова поддержки от фанатов. Преданные поклонники знают, как тяжело Ротару переносит утрату близких людей. После смерти своего мужа она так и не нашла ему замену и не стала заводить новые отношения.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, какой София Ротару была в юности. Украинка с молдавскими корнями с ранних лет поражала своей красотой.

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