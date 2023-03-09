Певица София Ротару отреагировала на жуткое видео с расстрелом безоружного украинского военного. Героя убили российские оккупанты.
Так, Ротару не смогла проигнорировать ужасный поступок военных РФ. Они расстреляли украинца только за то, что тот сказал "Слава Украине" и не побоялся смотреть нелюдям в глаза. Она отреагировала на видео без слов, вместо этого опубликовала в Stories рисунок.
На нем в черно-белых тонах изображен украинский военный в последние секунды своей жизни. Именно в тот момент он говорил "Слава Украине", после чего оккупанты его расстреляли, цинично снимая все на видео.
Рисунок Героя Ротару не стала дополнять словами. Однако так она поддержала флешмоб, который запустили в сети украинцы. Всех потрясло циничное убийство военного, а потому пользователи активно постят фото, видео, рисунки и просто пишут "Слава Украине", чтобы весь мир узнал об очередном военном преступлении РФ.
Напомним, на видео с расстрелом безоружного украинского военного отреагировали и другие звезды. И если одни знаменитости писали "Слава Украине", то ведущая Маша Ефросинина добавила еще послание для оккупантов. Она разместила в хаотичном порядке буквы, из которых можно собрать слово, описывающее русских.