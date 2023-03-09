Певица поддержала флешмоб, который украинцы начали в сети.

Певица София Ротару отреагировала на жуткое видео с расстрелом безоружного украинского военного. Героя убили российские оккупанты.

Так, Ротару не смогла проигнорировать ужасный поступок военных РФ. Они расстреляли украинца только за то, что тот сказал "Слава Украине" и не побоялся смотреть нелюдям в глаза. Она отреагировала на видео без слов, вместо этого опубликовала в Stories рисунок.

На нем в черно-белых тонах изображен украинский военный в последние секунды своей жизни. Именно в тот момент он говорил "Слава Украине", после чего оккупанты его расстреляли, цинично снимая все на видео.

Видео дня

Рисунок Героя Ротару не стала дополнять словами. Однако так она поддержала флешмоб, который запустили в сети украинцы. Всех потрясло циничное убийство военного, а потому пользователи активно постят фото, видео, рисунки и просто пишут "Слава Украине", чтобы весь мир узнал об очередном военном преступлении РФ.

Напомним, на видео с расстрелом безоружного украинского военного отреагировали и другие звезды. И если одни знаменитости писали "Слава Украине", то ведущая Маша Ефросинина добавила еще послание для оккупантов. Она разместила в хаотичном порядке буквы, из которых можно собрать слово, описывающее русских.

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