Трагедия произошла 14 июля. В результате обстрела погибли мирные жители, среди которых - дети.

Певица София Ротару долгое время позиционировала себя как "аполитичная личность", однако не смогла молчать после многочисленных зверств российских оккупантов. Недавно она прокомментировала трагедию в Кременчуге, где погибли десятки мирных жителей из-за ракетного удара.

14 июля Украина снова содрогнулась. Захватчики ударили ракетами по центру Винницы, убив людей, которые шли по делам или просто гуляли.

Ротару показала в своем блоге ужасающие кадры с места случившегося. Среди фото - коляска трехлетней Лизы, которая погибла на месте обстрела.

Также певица опубликовала знак скорби по погибшим - фото ракеты, под которой написано: "14.07.2022. Винница".

Отреагировала на случившиеся и ее внучка Соня Евдокименко. Девушка ранее открыто призвала мировое сообщество обратить внимание на то, что происходит в Украине, и принять меры.

Сейчас она сделала репост видео Маши Ефросининой. На кадрах последствия взрыва. Также она показала скриншот статьи всемирно известного издания The Washington Post о том, что Россия убила в Виннице невинных людей.

Напомним, члены команды Цибульской пострадали во время обстрела Винницы.

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