По словам Сергея Лаврова, певица всегда была аполитичной.

Директор украинской певицы Софии Ротару - Сергей Лавров - отреагировал на ее молчание о войне в Украине. По его словам, Ротару всегда была аполитичной и старалась избегать разговоров на эту тему.

"София Михайловна всегда была аполитична, старалась избегать разговоров на эти темы. Она – народная артистка СССР и одинаково хорошо относилась ко всем бывшим союзным республикам", – заявил Лавров в комментарии kp.ru.

Также он отметил, что давно не общался с певицей. При этом он вспомнил ситуацию, когда сын Ротару - Руслан Евдокименко - подставил свою звездную маму фотографией с украинским флагом. Эта история приключилась еще в 2014 году.

"В 2014 году у Ротару был запланирован большой гастрольный тур по России. И ее сын Руслан Евдокименко опубликовал в соцсетях фотографию матери с желто-голубым флагом, подписав "Слава Украине!". Разразился грандиозный скандал, все кричали, что Ротару предала нашу страну, и гастроли пришлось отменить", – вспомнил Лавров.

Напомним, ранее сын и внук Ротару пытались незаконно сбежать в Молдову. Сама певица этот инцидент не прокомментировала.

24 марта 2022 года внук певицы Анатолий Евдокименко таки вышел на связь с поклонниками и напомнил, что у него день рождения. А вот свою попытку побега он не прокомментировал.

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