Певица, которая в последний раз выходила на связь со своими подписчиками еще в феврале, сейчас снова дала о себе знать.

Артистка София Ротару, которая давно не появлялась в социальных сетях, выложила пост о трагедии в Кременчуге. Там торговый центр "Амстор" 27 июня попала российская ракета. На момент авиаудара в ТРЦ находились более 1000 людей. В связи с этим в области был объявлен траурный день.

В своем Instagram София Михайловна Ротару опубликовала картинку со свечой, написала название города и дату ракетного обстрела. Больше ничего артистка не писала.

Отметим, что ранее поклонники уже обвиняли Ротару в том, что она молчит о войне в Украине. Ее последний пост в блоге об Украине датируется 28 февраля. Тогда звезда отметила, что она находится в Киеве.

"Независимость и Свобода стоит дорого - это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины.

Эти факты разрывают мое сердце на части! Я в Киеве! Молюсь за наших защитников и МИР в УКРАИНЕ! Пишу этот текст и да, мои руки трясутся. Трясутся, потому что по всей Украине идут жестокие бои… Сил нам всем и Мира!", - высказалась тогда артистка.

Напомним, в России нашли компромат на Аллу Пугачеву из-за ее мнения о войне в Украине.

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