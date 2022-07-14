Певица сообщила, что двое участников ее команды попали под обстрел.

Украинская певица Оля Цибульская рассказала, что члены ее команды находились в центре Винницы, когда российские оккупанты нанесли авиаудар.

"Сегодня два члена моей команды пострадали от ракетной атаки россиян по дому культуры в Виннице. Оба получили ранения и выжили, за что я благодарю Бога", - написала певица.

Она уточнила, что один из них сейчас находится в больнице.

"Я не могу даже говорить. В Виннице среди пострадавших член моей команды. Слава Богу, жив. Раненый в больнице. Эти видео из наших городов, с нашими людьми… Как это пережить? Когда мир назовет терроризм терроризмом?" — написала Цибульская в инста-сториз.

Ранее УНИАН сообщал, что под обстрел попали и члены команды украинской певицы ROXOLANA. Один человек погиб и еще несколько ранены. Их также госпитализировали в больницу, где экстренно провели операцию. Врачи до сих пор борются за их жизни.

Кроме того, на обстрел Винницы российскими оккупантами уже успели отреагировать украинские знаменитости.

Вас также могут заинтересовать новости: