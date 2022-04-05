Пока София Ротару позиционирует себя как аполитичная личность, ее внучка высказалась против войны.

Внучка певицы Софии Михайловны Ротару Соня Евдокименко в своем Instagram-блоге поддержала украинцев во время полномасштабной войны в стране.

"40 дней войны. Миллионы столкнулись с абсолютным и настоящим злом. И все же душа находит силу в вере, истине, любви и молитве. За это время весь мир почувствовал и соединился с украинской душой. То, что независимо, наполнено любовью и изобилием. Моё интернациональное сообщество! Я призываю всех вас принять меры", - написала Соня.

Евдокименко добавила, что поддерживать украинцев и страну можно не только идя в армию - делать добрые дела можно и на местах.

"Делайте пожертвования, отправляйте гуманитарные грузы, присоединяйтесь к акции протеста в вашем городе, принимайте украинцев, нанимайте украинцев, будьте в курсе событий из надежных источников, станьте волонтером или помогайте профессионально", - резюмировала внучка именитой певицы.

Напомним, директор Ротару Сергей Лавров отреагировал на ее молчание о войне в Украине. По его словам, Ротару всегда была аполитичной и старалась избегать разговоров на эту тему.

Вас также могут заинтересовать новости: