По словам астролога, у нее могут возникнуть проблемы с сердцем.

Год Зеленого Деревянного Дракона сулит много опасностей не только для мирового порядка, но и для конкретных людей. Как рассказал астролог Влад Росс в интервью УНИАН, следующий год будет крайне сложным для народной артистки Украины Софии Ротару.

По его мнению, звезды сулят Ротару трудный период. Росс говорит, что последние события в жизни артистки могут негативно повлиять на ее здоровье.

Речь идет о том, что российские оккупанты отобрали у Ротару виллу в Крыму, а также ее неоднократно хейтили в стране-агрессора из-за поддержки Украины во время полномасштабной войны.

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"2024 год будет очень сложным для нее. Есть риск, что ее сердце не выдержит всего происходящего", - сказал Росс.

Стоит отметить, что астрология не является точной наукой, поэтому верить прогнозам или нет - решать только вам. При этом учитывайте, что они не всегда осуществляются, а совпадения могут быть случайными.

Несмотря на большое количество предпринимаемых в паранауке попыток дать физическое обоснование астрологии, ни одна из них не увенчалась успехом, и современная наука полностью отрицает действенность астрологических методик, квалифицируя астрологию как псевдонауку.

София Ротару - последние новости

Ранее сестра Ротару рассказала, что певица живет под Киевом вместе со своим сыном Русланом Евдокименко. При этом ведьма Мария Тихая убеждена, что Ротару уехала из Украины.

По ее словам, артистка хочет отдохнуть. Она, продолжила ведьма, за всю свою жизнь заработала денег, а сейчас просто хочет их тратить и наслаждаться.

Также недавно с заявлением о Ротару выступил ее экс-директор. Он заявил, что россияне уже оборвали телефон с просьбой, чтобы артистка приехала к ним и выступила на новогодних корпоративах. Однако, как он сказал, Ротару не приедет в РФ ни за какие деньги.

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