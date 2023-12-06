Певица София Ротару с начала полномасштабного вторжения редко выходит на связь с поклонниками. Она перестала вести свои соцсети и появляться на концертах, однако артистка всегда реагирует на массированные ракетные атаки.
Ее сестра Аурика Ротару говорила, что София Михайловна сейчас живет под Киевом, в селе Пятихатки, вместе со своим сыном Русланом Евдокименко.
При этом ведьма Мария Тихая считает, что артистка уехала. Об этом, продолжила она, свидетельствует карта "Колесо фортуны".
"Я думаю, что Ротару куда-то уехала. Я бы сказала, что она сейчас хочет отдохнуть. Артистка много лет работала, а сейчас живет для себя и старается лишний раз себя не дергать, не нервничать. У человека нет желания выступать на каких-то концертах. Она пришла к тому, что пора уже отдыхать. Она развлекается, тратит деньги, которые заработала за всю жизнь", - сказала Тихая в комментарии УНИАН.
София Ротару - последние новости
Приближенный к Ротару человек рассказал, что артистка старается ограничить общение с людьми, потому что боится заразиться коронавирусом. По его словам, в свое время певица заболела "Омикроном" и очень тяжело его перенесла. Поэтому сейчас она переживает о своем здоровье.
Также недавно появилась информация о том, что София Ротару помогла своему внуку сбежать за границу, где он сейчас пытается построить музыкальную карьеру под псевдонимом "Шаман".