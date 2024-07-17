Шоумен не сдержал эмоций.

Известный украинский ведущий Анатолий Анатолич дал резкий ответ стороннице политики РФ - Снежане Егоровой.

На этот раз в одном из своих пропагандистских эфиров предательница упрекнула семью Анатолича в чрезмерном патриотизме и отказе от перемирия после удара по "Охматдету".

Ведущий, в свою очередь, рассказал подписчикам о последних высказываниях Егоровой в сторону украинцев. Также он отметил важность соблюдения информационной гигиены, особенно в это время.

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"Мы же с ней когда-то работали. Я вероятно бы не записывал видео, если бы она не касалась моей семьи. Фу! Какая неприятная максимально. Еще с начала войны она была украинофобкой, постоянно всячески называет нас с вами, президента, военных... Но я бы может и не касался этой темы, но после удара по "Охматдету" она опубликовала фото хирурга "Охматдета", который в первые минуты помогал разбирать завалы в окровавленной одежде, и написала, что это "актер". Очень прошу заниматься информационной гигиеной", - рассказал ведущий.

Анатолий публично обратился к кошней украинской телеведущей и не сдержался в выражениях. Телезвезда приравнял Егорову к любовнице Адольфа Гитлера - Еве Браун.

"Снежаночка, во-первых, завали *бучку, не надо касаться этим неприятным языком даже имени моего или моей семьи. Это неприятно. Во-вторых, я понимаю, что этим языком ты хотела бы касаться твоего фюрера Владимира Путина и ты, возможно, мечтала о судьбе, как у Евы Браун, чтобы вы в один день потом съели мышьяк в бункере где-то в Кремле. Я тебе желаю, чтобы твоя мечта осуществилась и вы действительно повторили судьбу Гитлера и Браун", - высказался Анатолич.

Поклонники поддержали ведущего в его высказываниях в сторону Егоровой:

"Анатолич, это очень крутой ответ на больное и неуравновешенное видео той мерзкой выскочки"

"Какое мерзкое создание эта Снежана"

"Красивый ответ! Молодец! А это недоебище давно с катушек слетело"

Напомним, недавно в своем Instagram ведущий сообщил, что его постоянные посещения ТЦК завершаются. Как известно, Анатолий 6 раз ходил в центр.

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