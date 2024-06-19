Ведущий уже в шестой раз ходил в военкомат.

Известный украинский ведущий и шоумен Анатолий Анатолич в очередной раз ходил в Оболонский ТЦК, чтобы обновить свои данные. Телезвезда заявил, что история с военкоматом вышла на финишную прямую.

В своем Instagram ведущий сообщил, что его постоянные посещения ТЦК завершаются. Как известно, Анатолий уже 6 раз ходил в центр. Однако на этот раз ему удалось обновить свои данные в военкомате. Более того, шоумен уже даже успел пройти ВВК.

Анатолич удивлен, что за короткий срок ему удалось все сделать. Он говорит, что события быстро продвигаются и даже сравнил свою историю с обновлением данных с сериалом.

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"Ваш любимый сериал "Анатолич и ТЦК" выходит на финишную прямую, скоро завершающий сезон, как в сериале "Друзья". Кажется, что мы уже действительно друзья с ТЦК", - отметил ведущий.

Как поделился Анатолий, сейчас он ждет временный документ военнообязанного. После его получения знаменитость должен поехать в Вышгород, где он прописан, чтобы заменить удостоверение на постоянное.

"Такие бюрократические перипетии. Но по крайней мере я уже сделал основное. Вот такие новости. Скандалов не будет", - подытожил шоумен.

К слову, предыдущие 5 походов Анатолича в ТЦК были неудачными. Он не мог стать на воинский учет из-за больших очередей. Ведущий даже получал штраф за отсутствие у него военного билета.

Напомним, ранее Анатолия Анатолича в Киеве остановили сотрудники ТЦК.

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