Затем Цибульская показала, как муж страстно поцеловал ее в шею.

Украинская певица Оля Цибульская призналась мужу в "измене" с Максом Барских, а затем показала, как муж страстно ее целует в шею.

Видео звезда опубликовала в сторис своего Instagram.

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"Призналась мужу в измене", - подписала видео Цибульская.

"Проснулась и говорю своему. Мне снилось, что я целовалась с Максом Барских. Правда Макс вообще не моё... А я же не пью. Мой говорит: "Ну тогда пусть Макс Барских тебе и готовит завтрак. Алё, Макс...", - рассказала звезда, лежа в кровати в халате.

Затем Цибульская показала видео, на котором видно, как муж целует ее в шею.

"Говорит: "Знаю, что тебя заводит больше. Яйцо. 2 яйца и салат", - подписала звезда.

Цибульская редко выкладывает совместные фото с мужем, и зачастую звезда не показывает лицо любимого. Однако, пишет ТСН, весной этого года СМИ рассекретили таинственного мужчину певицы. В реестре деклараций была найдена декларация бывшего депутата Радивиловского городского совета Сергея Грисюка. Он указал жену - известную артистку и сына Нестора Грисюка.

Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года стало известно, что Дзидзьо и SLAVIA решили развестись после 20 лет совместной жизни. Комментируя развод, Ярослава заявила, что со своей стороны она сделала все, чтобы спасти брак: "Моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба".

В сети тем временем распространялись слухи, что именно Оля Цибульская повлияла на решение об их разводе. Сама она их всячески опровергала. Цибульская и Дзидзьо являются не только друзьями, но и кумовьями.

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Автор: Александр Топчий