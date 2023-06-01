Защитница поздравила ребенка с днем рождения.

Украинская защитница Евгения Эмеральд поздравила свою дочь Жасмин с 11-летием и показала редкое фото девочки. По словам снайперши, ее дочь не любит, когда она выставляет ее фотографии в свой блог, но сегодняшний день - исключение.

На одном из снимков девочка позировала в белом платьице и с сине-желтыми бантиками на голове. На другом фото - в камуфляжной футболке, как и ее мама.

"У принцессы Жасмин сегодня день рождения. Мой волшебный цветочек", - написала в инста-сториз Эмеральд и пообещала рассказать, как поздравила дочь с праздником.

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Отметим, у Евгении Эмеральд есть две дочери. Старшую Жасмин она родила в первом браке. С отцом дочери Евгения не общается. Она разорвала с ним отношения еще до полномасштабного вторжения. Как рассказала однажды снайперша, мужчина сбежал из Украины.

А вторую девочку защитница родила в браке с украинским военным Евгением Стыпанюком. Малышке уже полтора месяца.

Кто такая Евгения Эмеральд

Евгения Эмеральд - снайперша, известная под псевдонимом "Жанна д'Арк". До полномасштабной войны у нее был ювелирный бизнес. Однако после 24 февраля 2022 года она ушла на фронт.

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