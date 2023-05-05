Защитница призналась, что делает это по просьбе ребенка.

За жизнью снайперши Евгении Эмеральд в Instagram следят более 70 тысяч человек. Многие спрашивают, почему она скрывает от публики свою 10-летнюю дочь. Сейчас военнослужащая решилась ответить на этот вопрос.

Как рассказала Эмеральд, ее 10-летняя дочь Жасмин против, чтобы мама показывала ее в блоге. Почему у девочки такая позиция - неизвестно. Мама отметила, что ценит личные границы своего ребенка, поэтому не будет их нарушать.

"Она уже взрослая. У нее уже есть свое личное мнение и поэтому она запретила своей маме ее показывать в Instagram. Почему она так решила? Я пока не знаю. Но так как я уважаю мнение своей дочери, то я не делаю то, о чем она меня попросила. Как только Жасмин изменит свое мнение и снова захочет, чтоб ее мама показывала в социальных сетях, я буду его показывать. Но пока она не хочет, вот и все", - рассказала подписчикам Эмеральд.

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Отметим, что с отцом Жасмин Евгения не общается. Она разорвала с ним отношения еще до полномасштабного вторжения. Как рассказала однажды снайперша, мужчина сбежал из Украины.

Недавно Эмеральд стала мамой во второй раз. Она родила дочь от военнослужащего Евгения Стипанюка, с которым познакомилась на фронте в 2022 году.

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