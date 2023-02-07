В ее карьере были неприятные моменты.

Голливудская актриса Сальма Хайек призналась, что она пострадала из-за своей же красоты. Оказывается, звезда не всегда могла получить желаемое, ее упорно игнорировали.

В интервью британскому GQ Хайек рассказала, что в ее карьере были неприятные моменты, когда ей мешала сексуальность. Актриса часто снималась в фильмах, где ее персонажи были страстными, но никак не комедийными. Однако ей хотелось получать роли именно в смешных фильмах.

"Я долгое время была типичным персонажем. Всю свою жизнь я хотела сниматься в комедиях, а люди не давали мне комедии. Я не могла получить роль, пока не встретила Адама Сэндлера, который утвердил меня в комедию, но мне было за сорок! Они сказали: "Ты сексуальна, поэтому тебе нельзя иметь чувство юмора". Вам не только не разрешалось быть умным, но вам не разрешалось быть смешным в 90-х", - отметила Хайек.

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По словам актрисы, ей было грустно все это осознавать. Звезде пророчили, что ее слава погаснет, что она останется без работы. Но теперь она лишь смеется над теми, кто пытался ее запугать. Ведь сейчас она продолжает сниматься в фильмах. К примеру, скоро на экраны выйдет комедийный фильм "Супер Майк: Последний танец". Страстный трейлер к новой работе Стивена Содерберга сильно раззадорил киноманов.

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